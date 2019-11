Briti tõsielustaar on hea näide, miks ei tasu uskuda kõike, mida Instagramis näeme

Lisaks saab fotosid vaadates aru, et naine töötleb korralikult neid pilte, mis Instagrami jõuavad. Näiteks on sotsmeedias olevatel piltidelt tema tagumik palju pringim, keskkoht kitsam ning isegi ta nägu ei näe samasugune välja.

Lisaks kirjutasime, et kui see, et ajakirjades ja reklaamides pilte retušeeritakse, on vana tõde, siis õnneks on üha enam hakatud nüüd rääkima ka sellest, et isegi sotsiaalmeedias vohab tihtipeale võltslikkus.