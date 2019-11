Video: putukateadlase väitel leidis ta Marsi fotodelt putukate fossiile

Putukateadlane on veendunud, et kunagi oli Marsil elu ning seal leidus näiteks putukaid ja roomajaid, bigthink.com.

Meie planeedil on elu eelduseks vesi. Romoser on kindel, et seda leidus miljoneid aastaid tagasi ka Punasel planeedil, mis on nüüd karm kõrbeline paik.

Ta on seisukohal, et Marsil on seni vett, kuid see on pinna all.

Romoseri teatel on ta Marsi kulgurite tehtud fotosid uurides märganud fossiile, mis võivad olla putukate omad.

Ta tutvustas oma leide Missouris St. Louisis toimunud USA entomoloogide konverentsil selgitades, et Marsil oli kunagi kindlasti elu ja on seni.

«Marsi fossiilputukad meenutavad Maal leiduvaid putukaid. Olen märganud, et Marsi fotodel olevatel putukafossiilidel on tiivad, mis näitab, et nad olid lennuvõimelised. Neid on ka Marsi keskkonnas edasiliikumiseks erilised jalad ning tundlad,» selgitas Romoser.

NASA on avaldanud aastaid Marsi fotosid, millel olev on teadlaste jaoks üheti mõistetav. Kuid on neid, kes tahavad neil piltidel näha midagi muud.

Putukateadlase sõnul leidis ta Marsi putukad selle järgi, et nad erinevad väga neid ümbritsevast keskkonnast ning neil on jooni, mis on omased vaid putukatele.

Putukad, kiilid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Romoseri leiud on huvitavad, kuid tema uurimistöid ei ole retsenseeritud ja tal puudub põhivooluteadlaste tugi, võrdsustades ta vandenõuteoreetikutega, kes samuti on Marsilt ebatavalist leidnud.

NASA saadab Marsile uue kulguri, mis peaks sinna jõudma 18. veebruaril 2021 ja see hakkab uurima Jezero kraatrit.