Prints Andrew skandaal võib mõjutada ta tütre printsess Beatrice’i pulma

Briti meedia teatas, et prints Andrew intervjuu BBC saatele «Newsnight», milles rääkis Epsteinist, kahjustas ta niigi halba mainet veelgi.

Arvatakse, et kui varem plaaniti avalikku pulma, millest oleks tehtud teleülekanne, siis nüüd võidakse teha perekeskne pulm, et mitte liigset tähelepanu tõmmata.

Printsess Beatrice’i noorem õde printsess Eugenie abiellus 2018. aasta oktoobris Windsori lossi St. George’i kabelis kihlatu Jack Brooksbankiga. Nad said suured pulmad, kus oli kohal palju esimese suurusjärgu kuulsusi.

Eugenie ja ta mehe pulmas oli siiski vähem külalisi kui mais 2018 abiellunud prints Harry ja Meghan Markle’i pulmas. Samas oli see pulm suurejooneline ja brittidele meelejärele.

Printsess Eugenie pulm läks maksma üle 2,3 miljoni euro. Briti meedia küsis, et miks pidi printsessi, kellele ei ole kuninglikke kohustusi, saama õiguse pidada kallis pulm, mille osa raha tuli maksumaksjate taskust.

Õde Eugenie ja isa Andrew skandaali tõttu võib Beatrice suurest pulmast ilma jääda. Võimalik, et selle tõttu peab Beatrice leppima väikese pulmaga, mis võib toimuda Ühendkuningriigi asemel hoopis Itaalias.

Briti kuninglikust perekonnast raamatuid kirjutanud Christopher Warwicki arvates on prints Andrew end oskamatu käitumise ja väljaütlemistega mässinud sügavale skandaalivõrku ning see mõjutab ka ta pereliikmeid, kaasa arvatud printsess Beatrice’i.

Prints Andrew esitas ametliku vabanduse, et ta kahjustas oma perekonna mainet.

See ei tulnud tal just hästi välja, jättes mulje, et ka tema kasutas noori tüdrukuid seksuaalselt ära. Pärast seda ütlesid mitmed koostööparnerid Andrew’st lahti.