Pildid: jaapanlased suplesid veinivannis ja jõid noort Prantsuse veini

Sündmusel osalesid ka lapsed. Kui vanemad jõid basseinis olles veini, siis lapsed said ujuda kuumas veiniseguses vees ning nautida nende klaasidesse valatud mahla.

Jaapan on Beaujolais Nouveau suurim turg ja seda veini imporditakse sinna aasta lõpuni kuni 5,3 miljonit pudelit.

Selle veini sõbrad avavad pudelid novembri kolmanda neljapäeva öösel, kui kell on kohaliku aja järgi 00.01.

Tegemist on noore veiniga, mida ei lasta vaatides laagerduda, vaid kääritatakse lühikest aega ja pannakse peaaegu kohe pudelisse. Selle tõttu on veinis vähe looduslikke ühendeid tanniine, mis annavad veinile kuiva maitse. Vein valmib Gamay noir' viinamarjadest, mida kääritatakse purustamata. See annab veinile kerguse ja tugeva puuviljamaitse.