Tuumajaamas hullanud rotist lairiba järava kakaduuni: ülevaade metsaliste hävitustööst, mida mõned peavad loomade suureks vandenõuks

2012. aasta oktoobris tekitas kobras Olustveres elektrikatkestuse. Teravhammas langetas haavapuu elektriliinidele ning põhjustas lühise, elektrita jäi Papioru kant, kirjutas Sakala.

Sündmuskohale tulnud elektrikud eemaldasid kukkunud tüve ning võtsid maha veel liinide lähistel kasvavaid puid, et ennetada kobraste rünnakut tulevikus.

Umbes kuu varem ronis Jõgevamaal nugis keset põldu seisva üksiku betoonposti otsa ja tekitas lühise, mille tagajärjel jäi vooluta 30 alajaama.

2001. aastal põhjustas Tartus elektrikatkestuse alajaama uitama pääsenud kass, kirjutas Tartu Postimees.

Juhtumile lisas vürtsi see, et toona ei tahtnud Eesti Energia jaotusvõrgu Tartu piirkonna juht Kalju Koha algselt tunnistada, et tuhanded tartlased jäid elektrita ühe kõutsi pärast.

Eesti Energia jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht Kaie Saar rääkis aga lehele, et kass läks metall-lattide peale jalutama ja sattus kümnekilovoldise pinge alla. «Temast oli järel ainult tuhk,» nentis ta.

JA VIIMAKS LOOMADE SUUR VANDENÕU

Erinevad elektriettevõtete esindajad on öelnud, et põhjus, miks loomad (eriti närilised), elektrijaamadesse ja mujale taolistesse paikadesse ronivad on selles, et neid meelitab sinna soojus.

Siiski leiab internetist vandenõuteoreetikuid, kes arvavad, et näriliste ja väikeloomade elektrijaamadesse või mujale kaablitesse ronimise taga on hoopis loomade soov maailma vallutada.

Tõsiselt… see pole mingi nali. Küberturvalisuse blogis SCADAS.EC kirjutatakse tõemeeli, kuidas oravad on üritanud «enesetapusalkade» abil haarata maailmas võimu.

Mitmes hullumeelsele, kummalisele ja veidrale pühendatud blogis on vandenõuteoreetikud vihjanud, et oravad on (tahtlikult) mitu korda põhjustanud elektrikatkestusi.

«Otsige näiteks koos sõnu «orav», «vandenõu» ja «terrorist». Oleksite üllatunud, mida võite leida,» kirjutatakse blogis.

Netilehel cybersquirrel1.com võib aga iga huviline ja vandenõuteoreetik vaadata täpselt, kus «küberoravad» tegutsevad.