Kanal 2 uus seikluslik telemäng «Arva, kus!?» testib tuntud muusikute teadmisi

Mänguvoorude seas on näiteks lustakas tänavaseiklus, kus võistlejatel tuleb mõne vihje abil ära arvata, kuhu nad maailmakaardil paigutatud on. Ühes mänguvoorus tuleb stuudiosse külaline ning mängijad peavad ära arvama, kust kauge külaline pärit on. Linnulennult tuleb aru saada, millise Eestimaa paigaga tegemist on või maitsmistestiga arvata toidu päritoluriik.