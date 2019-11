Pildid ja video: Hitlerile kuulunud esemete oksjonimüük ärritab juute

Üheks huvitavamaks esemeks peetakse Adolf Hitleri teost «Mein Kampf» (Minu võitlus), millel on hõbedased kaaned. Raamat kuulus Göringile ja selles on Hitleri pühedustekst.

Oksjonimaja loodab, et müüdavate esemete kogusumma ulatub sadade tuhandete eurodeni. Näiteks on Hitleri torukübara alghind 50 000 eurot, «Mein Kampfi» hind aga 130 000 eurot.

Hermann Historica oksjonimaja tegevjuht Bernhard Pacher kinnitas, et on saanud sadu e-kirju, milles nõutakse, et nad ei müüks natsidele kuulunud esemeid interneti enampakkumisel. «Lisaks kurjadele kirjadele oleme saanud ka selliseid, milles öeldakse, et tegemist on ajalooliste esemetega, mis paljudele huvi pakuvad. Need inimesed avaldavad meile toetust,» lisas tegevjuht.