Jaht inimkaubitsejatele: politsei tabas jõugu, kes püüdis naisi lõksu «loverboy» meetodil

Suurbritannia Lõuna-Yorkshire'i politsei juhitud operatsioonis vahistati Suurbritannias ja Rumeenias kokku 12 inimest, vahendas Yorkshire Post.

Uurijate sõnul meelitasid jõugu liikmed ohvreid niinimetatud «loverboy»-meetodil ehk jätsid naistele mulje, et neil on ohvritega romantiline suhe.

19. novembril toimunud Suurbritannia operatsiooni etapis vahistati nelja reidi käigus üheksa inimest. Läbiotsimised toimusid Staffordshire'is, Norfolkis, Londonis ja Northumbrias.

Ida-Londonis Ilfordis arreteeriti kaks 23-aastast ja üks 36-aastane naine ning kolm meest, kellest kaks on 30-aastased ja üks 34-aastane.

Veel kaks meest, vanuses 38 ja 19, peeti kinni Stoke-on-Trentis asuvas majas.

Lisaks peeti Norwichis kinni 28-aastane mees ning Newcastle'is vahistati 33-aastane mees.

Kõiki vahistatuid kahtlustatakse inimkaubanduses seksuaalse ekspluateerimise ja rahapesu eesmärgil.

Lisaks pidasid Rumeenia võimud kinni veel kolm kahtlusalust, teatas Europol.

Uurijad on seni tuvastanud kaheksa potentsiaalset inimkaubanduse ohvrit - naised vanuses 18–30.

«Meie peamine prioriteet on kaitsta ühiskonnas kõige haavatavamaid inimesi, sealhulgas neid, kes on toodud riiki üksnes ekspluateerimise eesmärgil, ja tuvastada selle raske kuriteo liikidega seotud õigusrikkujad,» ütles Lõuna-Yorkshire'i politsei inspektor Claire Mayfield.

«Rumeenia kolleegide abiga oleme suutnud märkimisväärselt lõhkuda selle organiseeritud kuritegeliku grupi tööd ning tuvastanud võimalikud õigusrikkujad,» lisas Mayfield ja lisas, et suur töövõit on ka see, et välja on selgitatud osa võimalikest inimkaubanduse ohvritest ning neile on nüüdseks turvalisus tagatud.

Uurimise edenedes pakutakse ohvritele ka pikemaajalist tuge.

Europol avaldas video Rumeenias toimunud läbiotsimistest.

Mis on «loverboy»-meetod?

Rumeenias palju kasutusel olev nn «loverboy»-meetodi esimeses etapis valivad inimkaubitsejad kõigepealt endale ohvrid välja ja kaardistavad olukorra.

Seejärel lähenetakse ohvritele baarides, ööklubides või randades ja teeseldakse siirast huvi naise vastu.

Mees alustab ohvriga armusuhet tekitades naises tunde, et ilma temata on lausa võimatu elada. Tihti meelitatakse naisi ka sellega, et alguses pakutakse neile romantikat, toredaid õhtusööke, kingitusi ja lubadust muinasjutulisest elust teises riigis.

Välismaale jõudes hakkab väidetavalt armunud mees aga ootamatult tekkinud rasketele aegadele rõhutades tüdrukut enesemüümisele sundima. Seda ikka selleks, et naine aitaks raskustest üle saada ja ots-otsaga kokku tulla. Lisaks muutub suhe väga kiiresti nii vaimselt kui ka füüsiliselt vägivaldseks.

Ajaks, mil naine on hakanud mehe õhutusel oma keha müüma, et teenida tagasi kõik eelnevad romantilised õhtusöögid ja kingitused, on tal nii häbi, et ta ei julge koju tagasi minna või abi paluda, sest kardab, et vanemad ei võta teda enam vastu.

Tihti naisi ka filmitakse ja ähvardatakse väljapressimisega.