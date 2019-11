Härrad, alastipiltide pärast töötuks ja kodutuks jäänud Playboy modell vajab abi!

Спасибо всем за те слова, которые я услышала в день рождения. Но здесь хочу оставить именно эти... «Я тебе желаю каждый день делать что-то, за что завтрашняя ты скажет тебе спасибо. Помнить, что жизнь прекрасна, но быстротечна и очень важно не стоять на месте, видеть свою цель и не видеть препятствий. Не давай себя сломить жизненным обстоятельствам! Ты всегда сильнее. Не важно кто рядом с тобой, если ты не веришь в себя, то не поверит никто. А если веришь - это полпути к успеху. И пусть твои мечты будут очень высокими.. настолько, насколько это можно представить. Ведь надо знать, что мы мечтаем только о том, на что сами способны! 💫🌟✨ Аня Тивольт» Спасибо Анечка ещё раз. @ativolt И этого я хотела бы пожелать каждому.

A post shared by AnnaAnufrieva (@annet_anufrieva) on May 14, 2019 at 9:25pm PDT