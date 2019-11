Suri Eesti tuntuim karikaturist Hugo Hiibus

Omas žanris tegutses Hiibus ligi 70 aastat, esimene karikatuur ilmus 1950. aastal Pärnu ajalehe karikatuurikonkursil, kus pälvis esikoha. Mehe karikatuure on avaldatud peaaegu kõigis Eesti väljaannetes ja väidetavalt on ta elu jooksul joonistanud kokku üle 20 000 karikatuuri ja 1200 eksliibrise.

«Sarž peab seest tulema, siin peab oskama inimesi joonistada nagu elevanti ja peab tedma, kes elevant on. Tähendab, tuleb niivõrd «valesti» joonistada, niivõrd alateadlikult seda teha. Sarž on kuradi keeruline asi, see pole üldse lihtne. See on nagu improvisatsioon muusikas,» rääkis vanameister Elu24-le oma tööst 2010. aastal.