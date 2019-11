Moegurmaanide galerii: Lounge Deja Vu laval esitleti LOFT SHOWROOM värsket rõivakollektsiooni

Eelmisel reedel kogunesid pealinna fashionistad Lounge Deja Vu'sse, et end kurssi viia värske moega. IMPERIAL Fashion show by Loft Showroom tõi sel õhtul külalisteni graatsilise & stiilipuhta moekollektsiooni, mida külastajad said uudistada maitsvate kokteilide saatel.