PILDID Käbi kukub vahel kännust kaugele ka? Vaata, milline näeb Madonna tütar välja nüüd!

Lourdes Leon on Madonna esimene laps. Ta sündis 1996. aasta oktoobris, tema isa on Carlos Leon (53).

The Sun kirjutas 2018. aastal, et Carlos ja Lourdes on väga lähedased ning suhtlevad igapäevaselt.

Lourdes on viimastel aastatel teada-tuntud ka oma julgete stiilivalikute poolest ning hiljuti väisas ta New Yorgis toimunud Vogue Fashion Fund Awards auhinnagalat kleidis, mis paljastas noore naise rinnapartii täielikult.

Üldiselt hoiab ta võrdlemisi madalat profiili. Sotsiaalmeedias on üsna tavaline ka see, kui neiu järsku oma kasutaja deaktiveerib ning seejärel mõni hetk hiljem sinna vaikselt jälle naaseb. Ka on näha, et oma Instagrami profiili võtab ta kui kunstiprojekti, kus iga postitus on hoolikalt läbi mõeldud.