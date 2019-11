Hitleri sünnikodust saab politseijaoskond

Austria siseministri Wolfgang Peschorni sõnul on maja funktsiooni muutumine signaal, et selle hoonega ei mälestata natsismi, teatab bbc.com.

«Sellesse majja politseijaoskonna asutamine on selge signaal, et selles hoones ei saa enam kunagi tärgata natsionaalsotsialismi,» sõnas Austria siseminister Peschorn.

Adolf Hitleri sünnimaja Austrias Inni äärses Braunaus. Foto on 1900. aastast

See maja on olnud pikka aega riiklikul tasemel vaidlusobjekt. Valitsus tagastas hoone nende kunagiste omanike järeletulijatele, et ennetada paremäärmuslikku turismi.