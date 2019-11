Pildid ja video: pardid said kohtus võidu ja võivad edasi prääksuda

Edela-Prantsusmaal Soustons'is elaval naisel on kokku 60 parti ja hane, teatab msn.com.

Kohus leidis, et farmeri kodulindude häälitsused ei ole liiga valjud, vaid normaalsed maapiirkonna helid.

«Minu pardid said kohtus võidu. Olen väga õnnelik, sest ma ei tahtnud oma parte hukata,» teatas prantslanna pärast kohtuotsust.

Pardid ja nende omaniku kaevasid kohtusse naabrid, kes kolisid Soustons'i aasta tagasi Pariisist ning keda hakkasid kohe häirima kohalikud helid, kaasa arvatud kodulindude häälitsused. Naabrid väitsid, et tahavad soojade ilmadega magada aknad lahti, kuid linnuhääled ei võimalda neil magada.

Naabrid nõudsid, et Douthe oma linnud hukkaks ja maksaks neile 5200 eurot kahjutasu, kuid kaotasid kohtus.

Prantsusmaal on olnud mitu juhtumit, kus linnast maale kolinud inimesed on koduloomade ja -lindude pidajad kohtusse kaevanud. Selle aasta septembris said kohtuvõidu kukk Maurice ja ta omanik Corinne Fesseau, kes elavad Saint-Pierre-d'Oléronis, mis asub Atlandi ookeani rannikul Oléroni saarel.