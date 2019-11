Prantsuse nunna ei lastud just selle harjumuse pärast vanadekodusse

Prantsuse nunn, kes on suurema osa oma elust veetnud Drôme'is asuvas kloostris, otsustas vanaduspõlves naasta Haute-Saône'is asuvasse sünnilinna Vesouli.

Üle 70-aastane naine otsis välja ka vanadekodu, kus oma vanaduspäevi veeta. Naise peamine tingimus vanadekodu juures oli see, et seal oleks kõigil ühine söögiala ning hea kogukonnatunnetus, kirjutas The Connexion.