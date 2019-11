Nagu seriaalist «Halvale teele»: USAs süüdistatakse kaht keemiaõppejõudu metamfetamiini tootmises

Hendersoni ülikooli asepresident Tina Hall teatas, et Bateman ja Rowland on nende ülikooli keemiaprofessorid, kes on alates 11.novembrist sundpuhkusel.

USA meedias räägiti kahe õppejõu metamfetamiini tootmise kohta, et see oli nagu seriaalist «Halvale teele», kus keemiaõpetaja Walter White, keda kehastas Bryan Cranston, hakkas koos oma endise õpilase Jesse Pinkmaniga (Aaron Paul) metameftamiini tootma.

Metamfetamiin (ka N-metüülamfetamiin, pervitiin) on amfetamiini teisend, mille mõju on kiirem ja tugevam kui amfetamiinil. See on ohtlik uimasti, mis tekitab tugeva sõltuvuse.