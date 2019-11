Jaapanis saab ühe euro eest hotellitoa, aga asjal on üks kummaline konks

Kuigi nime järgi on tegemist saja jeeni hotelliga (100 Yen Hotel), siis tegelikult maksab ööbimine 130 jeeni ehk Eesti raha 1,08 eurot, vahendab Daily Star. Konks seisneb aga hoopis selles, et hotellituppa on üles pandud veebikaamera ning kõik ruumis toimuv jõuab otsejoones hotelli Youtube'i kanalile.

Kanalil on üle 2000 tellija ja populaarsemaid videoid on vaadanud kümned tuhanded inimesed. Otseselt perversne see tegevus siiski pole, kuna paljaid hotellikülastajaid otseülekandes ei näe: riiete vahetamiseks on eraldi ruum. Samuti pole ülekandel heli, nii et «isiklikud helid», mida keha teeb, laia avalikkuseni ei jõua.

Kuna veebikaamera töötab pimedas kehvasti, on täieliku privaatsuse jaoks tarvis vaid tuli kustu panna – seda muidugi juhul, kui oled nõus pimedas aega veetma.

Hotelli omaniku sõnul on pakkumise tagamõte tõsta argipäevadel hotellikülastajate arvu. «Kuna hotell on vana, on külastajate arv viimasel ajal vähehaaval langenud,» selgitas omanik otsuse tagamõtet. Kuigi hind on madal, saab nii kindel olla, et toad on alati täis.

Omanik tahab, et hotell saaks tulu reklaamist, mitte külastajate arvelt. Tavaliselt küsitaks samasuguse hotelli toa eest 3000 jeeni ehk 25 eurot.

Hotellitoas on teler ja ka teekann, aga tee ja kohvi peab ise kaasa võtma. Toas on ka konditsioneer, aga see töötab müntidega, nii et on võimalus, et maksad selle eest rohkem kui toa eest.

Hotell asub 1,4 miljoni elanikuga Fukuoka linnas, mis omakorda asub Kyūshū saare põhjakaldal Korea väina ning Genkai lahe ja selles asuva Hakata lahe ääres. See on nii Koreale kui Hiinale üks lähemaid Jaapani linnu.

Kuna lennupilet Jaapanisse pole kuigi odav, võib eurone ööbimispaik marjaks ära kuluda!