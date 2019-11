Teismelised sahistavad: «Rannamaja» patuse minevikuga äparduja oli voodis verinoore tüdrukuga

Vihje saatnud noormehe sõnul on Radissoni hotellis filmitud videos näha, kuidas noor neiu jalutab tuppa, filmib Tiidot ja ütleb: «Tiido, kuidas kommenteerid seda olukorda, et sina, 23-aastane mees, oled voodis 13-aastase tüdrukuga?»

Tiido varjab videos küll oma nägu, kuid ka kuvatõmmiselt on näha, et pildil on tema. «Näoilme poolest ütleksin, et tüdruk toibub joobest,» ütles vihje saatja.