«Ma ei tea, mis te öösel tegite, aga ma sain lapse,» kirjutas vastne ema Instagramis. Pärtelpoeg pani üles Ida-Tallinna keskhaiglas tehtud pildi, millega teatas, et beebi kaalub 4170 grammi ja on 52 sentimeetrit pikk. «Ta on super cute (minu näoga 🥰),» kirjutas blogija.