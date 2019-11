Pildid ja video. Skandaal paisub: 15-aastane tüdruk meelitati kooliekskursioonilt Epsteini villasse, kus ta vägistati

18. novembril tuli avalikuse ette 31-aastane naine, kes kasutab enda kohta nime Jane Doe 15 ja kes teatas, et ta vägistati Epsteini villas, kui ta oli 15-aastane, edastavad bbc.com ja nbcnews.com.

Jane Doe 15 fotol, millel ta on 15-aastane.

Naine sõnas, et Epsteini sõprusringi kuulunud isik meelitas ta endaga kaasa New Yorgis, kus ta oli klassiekskursioonil. Isik ütles tüdrukule, et miljonär Epstein tahab aidata vaesete perede lapsi ning tüdruk uskus seda. Jane Doe 15 sõnul kasvas ta üles vaesuses.