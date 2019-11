Nagu kaks tilka vett: La Toya on hirmuäravalt sarnane oma venna Michael Jacksoniga

USA kõmumeedia andmetel on La Toya plastilisest kirurgiast samamoodi haaratud, nagu seda oli tema vend Michael .

Väljaande Complex sõnul on La Toya lasknud kohendada vähemalt oma nina, põsesarnu ning otsaesist. «La Toya oli väga atraktiivne tüdruk, kõigist kolmest Jacksoni õest ehk kõige ilusam,» kirjutas väljaanne, rõhutades, et ilukohendustega on naisterahvas enesele karuteene teinud ning näeb rohkem välja kaslane kui inimene.