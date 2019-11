Rumeenia «akrobaadid» varastasid liikuvatest autodest 3,5 miljoni euro väärtuses kaupa

Prantsusmaa sandarmee vahistas koostöös Europoliga kümme meest, kes varastasid erinevatest umbes 90 km/h sõitvatest veoautodest kokku 3,5 miljoni euro väärtuses kaupa, vahendas The Connexion .

Rumeeniast pärit mehi kahtlustatakse kokku vähemalt 21 veoauto röövimses ja liikuvatest raskeveokitest organiseeritud varguste koordineerimises. Röövleid ei peatanud isegi see, kui nende tegevusest politseid teavitati.

Juhtumi uurijate sõnul on see Prantsusmaal esimene taoline juhtum. Teadaolevalt on sellist röövimismeetodit kasutatud paljudes riikides.