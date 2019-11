Vaata, millised on maailma kõige ohtlikumad riigid

Interaktiivse maailmakaardi «Travel Risk Map» andmetel on sellised riigid nagu Afganistan , Iraak , Somaalia , Süüria ja Sudaan kõige kõrgema reisiturvariskiga riigid maailmas, vahendas Manchester Evening News .

Sierra Leone , Libeeria , Niger , Põhja-Korea , Venetsueela ja Haiti troonivad aga kõrge terviseriskiga riikide edetabelis. Nimelt on nendes riikides suur võimalus saada endale mõni nakkushaigus.

Kõige vähem peavad oma tervise pärast muretsema aga need, kellel on plaanis reisida Euroopas, USAs, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Lõuna-Aafrikas, Austraalias ja Uus-Meremaal. Nimelt on nendes piirkondades kõige väiksem võimalus mõni nakkushaigus saada.