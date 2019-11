NASA avaldas 10 kuupäeva, mil ohtlik asteroid Apophis võib Maad tabada

USA ja Briti meedia teatel on 370-meetrise diameetriga Apophis suuruselt kolmas asteroid, mida NASA automaatne hoiatussüsteem jälgib.

Et asteroidi ootamatut «külaskäiku» ennetada, jälgivad NASA teadlased selle liikumist järjepidevalt. Astronoomid arvutasid välja tõenäolised daatumid, millal on Apophise ja Maa kokkupõrkeoht suurim.

Kui asteroid mõnel välja arvutatud kuupäeval meie planeediga kokku põrkab, siis on selle kokkupõrke jõud 1200 megatonni. Teadlased tõid võrdluseks, et 1945. aastal USA poolt Jaapani linnale Hiroshimale visatud aatompomm plahvatas 15 kilotonni TNT (trotüüli) jõuga.

NASA teatel on Apophis Maale potentsiaalseks ohuks ajavahemikul 2060–2103, kui liigub meie planeedile väga lähedal.

Ohtlikud daatumid on 12. aprill 2060, 11. aprill 2065, 12. aprill 2068, 10. oktoober 2068, 13. aprill 2076, 13. aprill 2077, 13. aprill 2078, 10. oktoober 2089, 13. aprill 2091 ja 14. aprill 2103.

Teadlaste arvutuste kohaselt liiguks Apophis meie planeedi suunas kiirusega 30 kilomeetrini sekundis. NASA asteroidide jälgimissüsteemi andmetel kaalub see Maale potentsiaalselt ohtlike asteroidide hulka kuuluv taevakivi 67 240 989 tonni.

Astronoomid avastasid 99 942 Apophise ehk 2004 MN4 19. juunil 2004 ja siis arvati, et see võib Maaga kokku põrgata juba 2029. aastal, kuid hilisemad arvutused näitasid, et kosmiline keha liigub siis meie planeedist väga lähedalt mööda.