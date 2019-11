1,8 miljonit eurot võitnud soomlane: töö on tähtsam kui lotovõit

Lotofirma esindajad lisasid, et nad said kohe pärast võitu Ida-Soomes elava mehega kontakti ja teatasid, et ta võitis 1,8 miljonit eurot, kuid siis mees kadus, teatab mtvuutiset.fi.

«Saime augusti lõpul telefonitsi mehega kontakti, kuid rohkem me temast midagi ei kuulnud. Üritasime temaga uuesti kontakti saada, kuid see oli võimatu. Helistasime talle kümneid kordi,» sõnas lotofirma pressiesindaja Tomi Auremaa.

Soome meedia kirjutas, et lotofirma ei leia 1,8 miljoni euro võitjat ning avalikkuse surve tõttu võttis mees lõpuks ise lotofirmaga ühendust. Ta selgitas, et tal ei olnud suure töökoormuse tõttu aega lotovõiduga tegeleda.

«Minu vanus on selline, et olen nii tööalaselt kui eraeluliselt palju kogenud. Armastan oma tööd, olen selles edukas ning minu järgi on suur nõudlus. Plaanisin mitu korda lotofirmaga kontakti võtta, kuid alati tuli midagi vahele. Töö on tähtsam kui lotovõit,» sõnas anonüümseks jääda soovinud võitja.