Pilt ja video: Läti lipuga paljalt poseerinud Riia blogija sai internetirahvalt kõvasti sugeda

Kuigi neiu eesmärk polnud kedagi solvata, tõmbas internetirahvas vile üles. Nimelt leidsid mitmed kommentaatorid, et tegemist on Läti lipu rüvetamisega.

Väljaandele TVNET selgitas tüdruk, et soovis sel moel vaid oma patriotismi väljendada. Lisaks selgitas neiu, et võttis eeskujuks ameerika pin up modellid ja staarid nagu Kesha ja Lana Del Rey , kes on samuti sarnaseid fotosid teinud.

«Ma poleks kunagi osanud arvata, et minu keha kedagi solvab. Naisi on alati hukka mõistetud oma seksuaalsuse väljendamise eest ja mul on väga kahju, et tüdrukud peavad pidevalt silmitsi seisma viha ja süüdistustega. See meenutab mulle viktoriaanlikku Inglismaad,» sõnas Yana.