Pildid: Sydneys on maastikupõlengute tõttu tekkinud ohtlik sudu

Austraalia võimude teatel on maastikupõlengud tekitanud Sydneys sudu, mille tõttu on sealset õhku ohtlik hingata, edastab afp.com.

Õhk on kõige saastunum Sydney loodeosas, kus ohtlike osakeste tase on võrreldav saastatuste poolest tuntud India linna Dehli saastetasemega.

Tervishoiueksperdid hoiatasid, et õhus levivad põlenguosad võivad kahjustad hingamisteid ja kopsed ning halvendada kopsu- ja südamehaiguse all kannatajate tervist.

Austraalia kahes osariigis levivates põlengutes on hukkunud kuus inimest, üle 300 hoone on maha põlenud ning tuhanded inimesed on jäänud koduta.

Põleng on mõjutanud ka metsloomi, eriti koaalasid, kellest sajad on hukkunud.

Meteoroloogide teatel jätkuvad New South Walesis ja Queenslasndis kuumad ja kuivad ilmad, lisaks on tugev tuul, mille tõttu tuli kiiresti edasi kandub.

Tuletõrjujate andmetel on kahes osariigis üle 100 põlengukoha, millele ei ole suudetud piiri panna. Politsei on andmeid, et osa põlengutest on tahtlikult süüdatud ning sellega seoses on viis inimest kinni peetud.