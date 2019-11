Sõimu lendab: järjekordne poliitik avalikustas talle saadetud saastsõnumid, mis ei kannata trükimusta

Eesti 200 esinaine Kristina Kallas rääkis «Ringvaates», et tema jaoks ei üllatav, et poliitikutele räige sisuga kirju saadetakse.

Kallas ütles, et sellised kirjad laekuvad postkasti siis, kui ta esineb mõnel poliitiliselt vastuolulisel teemal. Kallas on kirju valdavalt ignoreerinud, kuid mõne kurja kirja saatjaga on ta siiski suhelnud ja möönab, et seejärel on inimeste kurjus lahtunud.

«Ringvaade» võttis täna räigete postituste saamise teemal ühendust naispoliitikutega, kes möönsid, et on on saanud sarnaseid kirju, aga ei taha neid avalikult saatesse ette lugema tulla. Teemat kommenteerinud naispoliitikud ütlesid, et annaksid nii avalikult hoogu juurde ja tähelepanu nendele, kes seda naudiksid.

Kristina Kallas ütles «Ringvaatele» antud intervjuus, et sellel teemal tuleb rääkida.

«Kaja Kallas tegi õigesti, et talle saadetud kirja näitas. Salgamine ja ignoreerimine ei ole lahendus asjale. Karistamatuse tunne kasvab, piir selles osas, et sellised avaldused on lubatud, on tõmmatud väga kaugele,» ütles Kallas.

«Oled millegi märklaud ja tunned süüd ja rusutust, et oled justkui midagi valesti teinud. See tekitab rusutuse tunde. Samas naispoliitikutelt oodatakse, et nad oleksid tugevad. Sellised rünnakud muudavad väga haavatavaks,» rääkis Kallas.

Kallas avaldas Ringvaates mõned talle sotsiaalmeedias saadetud postitused. Kallas tapmisähvardusi saanud ei ole, aga talle on öeldud väga räigelt.

«Interneti anonüümsus on see, mis inimeste kontrollrihmad lõdvaks laseb ja nad arvavad, et on tõesti anonüümsed,» ütles Kallas

Naine on paar korda vaadanud postitajate Facebooki profiile ja avastanud, et tegemist on reaalsete inimestega.

«Avaliku ruumi suhtlustase on läinud allapoole. Selliste postituste tegijad arvavad, et nad jäävad anonüümseks. Kui tunneksime ja see oleks näost näkku, siis piirid oleksid rohkem peal,» ütles Kallas.

Ta lisas: «Naistele öeldakse halvasti läbi seksuaalse pinna, neid rünnatakse välimuse suhtes ja arvatakse, et välimus on naistele oluline ja selle kaudu saab neid valusalt haavata.»

«On poliitikuid kes lubavad endale sõjakat kommunikatsiooni ja see võimendub ühiskonnas ning selliselt meelestatud inimesed saavad jõudu juurde, sest on olemas liidrid, kes sellist tooni õigustavad,» rääkis Kallas.