SUHE LÄBI! Johnny Depp läks noorukesest vene pruudist lahku!

Väljaande teatel muutus Glenile suhe Deppiga, kes on venelannast ligi pool sajandit vanem, liigse meedia tähelepnau tõttu «hirmutavaks.»

Nüüd väidavad anonüümsed allikad, et paari tulevikus enam pulmi pole oodata. «Polina vihkas tähelepanu, mida suhe Johnnyga talle tõi ja pidas avalikkuse huvi tema vastu hirmutavaks,» paljast üks allikas.

«Polina on naasnud tagasi Venemaale ja hoiab madalat profiili ja on Johnnyle öelnud, et abiellumine oleks hullumeelsus,» väidab anonüümne allikas väljaandele.