Uskumatu lugu:Tallinna lastekodus kasvanud Vene tõsielustaar taaskohtus saatusekaaslasest vennaga

Мой брат. Интересный факт из нашей с ним жизни: Мы родились в один день. Дада, 11 февраля) Только я родилась в 2000 году, а Алекс 2007. Знаете почему Алекса зовут «Алекс»?: Когда я была маленькая, то очень любила мутил «Тоттали спайс», вроде так пишется. Там были агенты Кловер, Сэм и Алекс. Меня звали Сэм, сестру Кловер, а третьего агента нам не хватало с ней😅 Поэтому мы уговорили маму назвать брата именно таким именем. Алекс живёт все также, откуда я и уехала в Москву на Дом-2. И да, у Алекса там ОЧЕНЬ хорошая жизнь. Летом он ездит по 3-5 раза в детские лагеря, когда обычная семья может позволить себе 1-2 поездки в лагерь за лето. Прошлым летом он даже полетел в детский лагерь в Германию. За год он ещё бывает в Финляндии, Риги и Швеции. В скором времени поедет в Санкт-Петербург. Его одевают в модную, фирменную и хорошую одежду. Кушает он хорошо и сколько захочет, нет особого расписания. Ходит на тренировки по футболку в одну из лучших команд Эстонии. Жизнь у него там хорошая! Поэтому не надо писать мне, что я его бросила или ещё что-то. Кстати, даже если бы я хотела его забрать, то мне бы все равно не отдали:) Брат общается с мамой.

