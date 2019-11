Pildid ja video: Veneetsia üleujutus ei jätnud puutumata ka kuulsat «kõrgvee» raamatupoodi

Selle raamatupoe fännide arvates on tegemist maailma kõige omapärasema raamatupoega.

Kuid töötajad ei suutnud siiski kõiki raamatuid päästa ja osa neist said tulvavees kannatada.

Tõusuvesi Veneetsia kuulsas Libreria Acqua Alta raamatupoes. Osa raamatuid on tõstetud vees eest gondlisse

«Meie nimi on Acqua Alta, sest igal aastal on oodata üleujutust, kuid varem ei ole olnud see nii võimas ja hävitav,» sõnas poe anonüümseks jääda soovinud kaasomanik.