Pildid: transsooline modell lõi rinnad ilmarahvale imetlemiseks letti

Gregory Allan Lazzarato karjäär sai alguse 2008. aastal Youtube'i keskkonnast, kuhu ta hakkas videoid postitama. Mõned aastat hiljem, 2013. aastal teatas ta, et on transsooline ning 2014. aastal hakkas ta erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel soovahetuse protsessi dokumenteerima.

Kuigi Gigi on varasemalt tunnistanud, et on biseksuaalne, teatas 2016. aastal Youtube'i postitatud videos, et ta on lesbi ning tegi avalikuks oma suhte Nats Getty'ga.