«Prooviabielu» Liisa on juba ammu abielus: me oleme seda päeva paljude eest kiivalt varjanud

Me oleme kiivalt varjanud paljude eest päeva, mil meist sai üks perekond. Me ei ole seda teinud tahtlikult, kuid me ei ole ka leidnud võimalust, kuidas seda öelda nii, et see ei tuleks suvalise lausena. Nüüd me teeme selle ära ja teatame kõikidele, keda huvitab- me oleme abielus juba viimased kaks aastat. Ühtseks pereks saime me 17.11.2017, mille tunnistajaks oli inimene, kes meid paari pani. Täpsemalt saab lugeda meie blogist : eluvalikud.wordpress.com #lifeofliisan #thepaertelfamily #ourfamily #anniversary #love

A post shared by Life of LiiSan (@life_of_liisan) on Nov 17, 2019 at 6:54am PST