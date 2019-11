Briti peaministri Boris Johnsoni värvikas eraelu, milles on palju petmisi ja vallaslapsi

Johnson oli 15. novembril BBC raadiosaates, kus saatejuht Rachel Burden küsis temalt, mitu kooliealist last tal on.

Johnson sõnas, et ei vasta sellele küsimusele ega räägi oma laste kohta mitte midagi.

Saatjuht jätkas, et Johnsoni laste arvu küsimus kerkib üsna sageli üles. «Inimeste silmis on kummaline, et teie, kes te olete riigis kõrgel kohal, ei vasta sellele küsimusele,» sõnas Burden.