Euroopa kardetuim terrorist plaanis Saksamaa muusikafestivalil korraldada «Bataclan 2»

Pariisi terrorirünnakud leidsid aset 13. novembri 2015 hilisõhtul. Relvade, käsigranaatide ja pommivöödega terroristid ründasid Pariisi erinevates paikades, kaasa arvatud Bataclani kontserdimajas, kus esines USA ansambel Eagles of Death Metal. Pariisi rünnakutes hukkus 131 inimest, neist 90 Bataclani kontserdil.

Christen oli see, kes koolitas nende kahe rünnaku toimepanijaid ja pärast edukaid rünnakuid kerkis äärmusrühmituse Islamiriik ridades kiiresti. Temast eespool on vaid Islamiriigi läänerünnakute osakonna peastrateeg Abu Mohammed al-Adnani, kelle tütrega Christen abiellus.

Islamiriigi võitlejad. Pilt on illustreeriv.

Esimesse kuulusid Hamburgist pärit Zulhajrat Seadini ja Breemenist pärit Adnan Sutkovic, kes reisid 2016 Türki ilulõikusele, et politsei neid enam ära ei tunneks. Türgi politsei sai nende kahe kohta Europolilt andmed ja arreteeris nad mõlemad.

Teise rühma kuulusid Hildesheimist pärit Dominik W ja Hamburgist pärit Mohammed A, kes samuti ebaõnnestusid. Dominik W hukkus Süürias 2017 ja Mohammed A tabasid kurdi võitlejad, kelle käes on ta seni.

Väidetavalt oli veel kolmas rühm, kuid Europolil ja Saksa politseil napib nende kohta andmeid. Nende džihadistide nimed ei ole täpselt teada ning ka see, kas nad on elus või surnud.

Ei ole selge, kui kaugele Thomas-Marcel Christen ja Ömer D oma Saksamaa rünnakuteplaaniga jõudsid, kuid on teada, et üks rünnakukoht oli M’era Luna muusikafestival Hildesheimis, mis on umbes 100 000 elanikuga linn Hannoverist lõunas.