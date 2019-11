FOTO Kohutavalt kõhnaks jäänud endine lapstäht sattus haiglasse

Väljaanne E! Entertainment kirjutab, et Carter sattus haiglasse kurnatuse tõttu ning peab seal mõnda aega kosuma. Väljaanne TMZ vahendab seevastu, et staar lõpetas haiglas, sest on murettekitavalt palju kaalust alla võtnud.

A post shared by Aaron Carter (@aaroncarter) on Nov 14, 2019 at 9:48am PST

Hiljuti võttis ta sõna ka oma perekonna teemadel ning avaldas, kui vihane ta on, et lähenemiskeelu tõttu on temalt konfiskeeritud ka tulirelvad. «Ma ei saa praegu isegi kuradi tulirelvi omada, sest mu kuradi perekond lasi need minult ära võtta,» sõnas ta toona.