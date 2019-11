Video: austraallast süüdistatakse oma kanepikasvanduse kaitseks maastikupõlengu süütamises

Tuletõrjujate teatel said nad teate ulatusliku põlengu kohta Sydney ja Brisbane’i vahel asuvas Norther Tablelandis Eboris 14. novembril, nüüdseks on tuli levinud 5400 hektari suurusel alal ja nad ei ole seni suutnud seal põlengule piiri panna, teatab abc.net.au.

Tuletõrjeinsperktor Ben Shepherd sõnas, et hoolimata praegustest suurpõlengutest New South Walesis ja Queenslandis, eiravad inimesed tuletegemise keeldu, põhjustades sellega uusi põlenguid.

«Need süütajad ei saa aru, et maastikupõlengud hävitavad hooneid, autosid, aedu ja põlde. Inimesed jäävad kogu oma varast ilma,» lisas inspektor.

New South Walesis Sydney lähedal Nabiacis elav Rick Wright jäi maastikupõlengu tõttu kogu oma varast ilma

Tuletõrjujate sõnul kardavad kohalikud oma kodudest ilma jääda, kuid samas ei luba vabatahtlikke tuletõrjujaid tegeleda kustutustöödega, kuna nende sõnul on nad neile kuuluvale maale sissetungijad.

Vabatahtlikud kustutamas põlengut New South Walesis Sydney lähedases Hillsville'is

Austraalia idarannikul on tuli levinud nädalaga rohkem kui 1 miljoni hektari suurusele alale. Põlengutes on hukknunud vähemalt neli inimest ja üle 300 hoone on langenud tuleroaks.