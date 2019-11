Kaido Höövelson: Alustav sumomaadleja on spordialas valitseva süsteemi ori

«See on elustiil, noori kasvatatakse elus hakkama saama. Oma mina unustamine on siin oluline. Kui tahad saada tugevaks, siis unustad oma mina. Välismaalasena tuli seda eriti teha,» rääkis Höövelson.

Höövelson lisas, et see muutis ta tugevaks ja tekitas soovi kõiki jaapanlasi võita.

Höövelson on sportlaskarjääri alguse valanud rohkelt higi, verd ja pisaraid, mis viisid ka tumedamate mõteteni. Höövelson rääkis, et see oli treeningu ja sportlase kasvatuse osa. Kõik selles protsessis osalenud on seda kogenud.

Höövelsonil aitas vastu pidada ka tema taust, ta on vähekindlustatud perest pärit ning kannatanud ka koolikiusamise all.

Anu Välba uuris, et kas vastab tõele informatsioon, mille järgi sumomaadlejal on võimalik matši pelgalt pilguga võita?

«Avatud mõtlemine ja õige taktika on väga olulised. Stardist sõltub 75 % matši tulemusest. Üleolek loeb ja vastane on peos,» vastas Höövelson.

Saates tuli jutuks ka sumomaadlejate seksikas staatus jaapanlaste seas. Mehed on suures osas alasti ja ihaldusväärne on nende kogukus.

Höövelson rääkis, et pruudid üritasid talle läheneda nii uksest kui aknast. Mees tegi nalja, et mõlemad tuli alati korralikult sulgeda.

Sumomaadlejad on jaapani naiste jaoks seksapiilsed just oma keha suuruse poolest. Ollakse arvamusel, et keha suurus määrab ära, kui suured on juured ja kui tugevaks inimene kasvab. Jaapanlannade jaoks on ihaldusväärne saada tugevad pojad.