«Suunamudijate» saade jättis osalejad pisaraisse: armastan teda nii palju, et ei jäta teda kunagi

Sellenädalasest «Suunamudijate meistriklassi» saatest langes välja Helena Hanni, kes tuli võistlusse koos elukaaslase Vahur Agariga. Saatejuhi teate peale, et lahkuma peab just Helena, kes jääb sageli Vahuri varju, võttis olukord ootamatu pöörde.

Nimelt otsustas Vahur, et läheb samuti saatest minema. «Kui te võtate ta mult ära, siis te võtategi mult käed... selle inimese, kes äratab mu hommikul üles, toob mulle puuviljad, mis on nii armas... ma ei saa sind jätta,» rääkis Vahur saates.

Suunamudija lisas läbi pisarate: «Me tegelt mõtlesime selle peale, me ütlesime, et me võistleme, aga ma armastan teda nii palju. Ma ei jäta teda mitte kunagi, nii et ma loobun vabatahtlikult sellest saatest.»