Suunamuutus: progerokki viljelev Põhja Konn flirdib uuel singlil räpiga

Tallinn Music Week. Kontsert kinos Sinilind. Laval on ansambel Põhja Konn

Räpp on moes! Progebänd Põhja Konn andis välja uue singli «Hetk», mille sõnade autor on Genka, ja kuigi Valter Soosalu selles päris ei räpi, on asi ka laulmisest kaugel.