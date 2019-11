Gambia koolipoisi palve murdis maailmarändur Liza Linnu südame: sellised vestlused on alati rasked

Liza Lind kirjutas Instagrami story's, et veetis hommiku rannal koos Gambia koolipoistega ning see oli tema reisi tipphetk. Eestlanna palus ühel poisil oma aadressi üles kirjutada, et saaks talle hiljem Eestist kirja saata ning poiss kirjutas «Me oleme kõik üks suur Gambia pere».

«Neil ei ole siin täpseid koduaadresse, nii et ma ütlesin, et kirjutan neile kirja ja saadan selle nende kooli,» selgitas Lind. Poisid, kes veetsid aega rannal jalgpalli mängides, olid kohaliku Batokunku algkooli õpilased.

Lind jätkas: «Üks ülihäbelikest lastest ütles, et kuigi ta teab, et seda on palju küsida, siis kas ma saaksin talle Euroopast jalgpallisokid saata. See oli üle mõistuse, kui ütlesin neile, et pole probleemi.»

Instastaari sõnul rääkis ta poistega mitu tundi ja see murdis ta südame, et lastel eri maailma paigus on nii erinevad väljavaated. «Mu vennal on rohkem jalkapalle ja -särke, kui ta suudab kokku lugeda, kuid viriseb selle üle, et peab trennis käima. Samal ajal need lapsed oleksid valmis uue palli või riiete nimel kõike tegema,» kurvastas Lind.