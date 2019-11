Pedofiil Epsteini skandaali kistud prints Andrew eitab seksuaalvahekorda alaealisega

Prints Andrew, kes kannab ka Yorki hertsogi tiitlit, on seni eitanud seost Jeffrey Epsteiniga. Muuhulgas kommenteerib monarh intervjuu käigus ka Epsteini seksiimpeeriumisse kuulunud ameeriklanna Virginia Giuffre väiteid, mille kohaselt pidi Giuffre printsile seksiteenuseid osutama, olles ise kõigest 17-aastane.

Prints Andrew tunnistab usutluses, et on kuningannat ja kuninglikku perekonda alt oma käitumisega vedanud, kuna jätkas pedofiil Jeffrey Epsteiniga suhtlust pärast seda, kui mees oli kuritegudes süüdi mõistetud ja vangis istunud.

Intervjuu käigus tõdeb prints Andrew, et ta kahetseb 2013. aastal miljardär Epsteini New Yorki majas viibimist, mõni aeg pärast seda, kui Epstein oli vangist vabanenud.

Prints ütles saates: «Probleem oli selles, et kui ta (Jeffrey Epstein-toim) oli süüdi mõistetud, suhtlesin ma temaga edasi.»

Jeffrey Epstein FOTO: AP/Scanpix

«Ma tunnen end sellepärast igapäevaselt halvasti, sest kuningliku perekonna liikme üheks kohustuseks on säilitada kõrgeid standardeid, tavasid ja kombeid ja ma lihtsalt vedasin perekonda alt,» räägib prints Andrew.

Yorki hertsog väidab täna õhtuses BBC Newsnighti saates, et ta ei mäleta, et oleks kunagi kohtunud Jeffrey Epsteini ohvri Virginia Giuffrega ja lükkab intervjuu käigus tagasi naise väite, et nende vahel toimus seksuaalvahekord.

Giuffre teatel pidi ta Epsteini mõju all olles mitmel korral seksima ka prints Andrew’ga.

«Prints Andrew teadis täpselt, mida ta tegi, kuigi nüüd eitab seda. Tal on aeg pea liiva alt välja võtta ja tõega silmitsi seista. Kuna ta on tuntud, siis üritab ta sellest supist puhta nahaga pääseda, kuid ma teen kõik, et see tal ei õnnestuks,» lausus ameeriklanna.

Virginia Roberts Giuffre FOTO: AP/Scanpix

Usutluses ütleb prints Andrew, et ei mäleta Giuffrega kohtumist, seda vaatamata fotole, millel võib näha printsi hoidmas kätt teismelise Giuffre'i paljal vöökohal.

Intervjueerija küsib prints Andrew'lt otsekoheselt: «Giuffre väidab, et kohtus sinuiga 2001. aastal, õhtustasite ja tantsisite Trampi ööklubis Londonis. Hiljem jätkus õhtu teie tuttava Ghislaine Maxwellile kuuluvas Belgravia residentsis, kus väidetavalt toimus sinu ja Giuffre seksuaalsuhe. Mis on teie vastus nendele väidetele?»

Andrew vastab: «Ma ei mäleta, et oleksin selle daamiga kunagi kohtunud.»

«Kas te ei mäleta temaga kohtumist?»

«Ei,» vastab Andrew kindlalt.

Täispikka intervjuud, mis filmiti Buckinghami palees, näidatakse täna õhtul Briti televisiooni erisaates «Prints Andrew ja Epsteini skandaal.»

Mail Online teatab, et kuninglike allikate väitel on saadet kohati ebamugav vaadata.

Tegemist on ajaloolise intervjuuga, kuna on väga ebatavaline, et kuningliku pere liige räägib niivõrd isiklikest ja vastuolulisest teemast.

«Olen sattunud nõiajahi ohvriks ja mind kasutatakse julmalt ära. Kinnitan, et kuulusin Epsteini tutvusringi, kuid ma ei suhelnud temaga lähemalt. Külastasin paaril korral ta New Yorgi ja Florida kodu, kuid ma ei märganud, et seal oleks midagi ebaseaduslikku toimunud,» teatas prints Andrew mõni aeg tagasi.