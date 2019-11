Unusta photoshop ja peegelsiledad kõhud: Austraalia instamodellid näitavad, millised on tõelised bikiinikehad

Austraalia instakaunitarid Ariella Nyssa ja Karina Arby on korduvalt jaganud Instagramis pilte, mis tõestavad, et maailm pole päris selline, nagu sageli töödeldud ja poseeritud fotodelt nägema oleme harjunud, ning on nüüd oma jõud ühendanud.

Instamodellid panid üles pildid, kus lõbutsevad bikiinides basseini ääres, kuid asjal on palju tähtsam sõnum kui lihtsalt ilusate kehade näitamine.

Nyssa kirjutas Instagramis: «Oota, te ei arva, et puhitus on armas? Mul on teile uudis: puhitus on normaalne ja see, et mul pole kõhulihaseid, ei tähenda automaatselt, et ma pole ilus.»

Kuigi instakaunitarid on üles pannud ka hulga pilte, kus neil kõhtu ees pole, said rohkem tähelepanu just need ausad fotod, mida enamasti üles ei julgeta panna.

«See, et mul pole terve päev lamedat kõhtu, ei tähenda, et ma pean oma keha pärast piinlikkust tundma või seda häbenema. Puhitust esineb kõigil!» jagas Nyssa julgustavat sõnumit ja lisas, et keegi ei tohiks end oma keha pärast kehvasti tunda.