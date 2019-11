Ärimees Jaanus Rahumägi võttis PÖFFile kaasa oma kauni tütre, kes on ise miljonite vaatajatega filmitegija

20-aastasel Katariina alustas juutuuberina juba 11-aastaselt ning tema seriaal «Mermaid Forever» on kogunud sadu miljoneid vaatamisi. Seitse aastat tagasi alanud sarjal on seitse hooaega ning uusim osa ilmus sel nädalal.

Katariina Youtube'i kontol katariina19991 on 580 000 tellijat ja tema populaarseimal videol on üle 50 miljoni vaatamise. Videoid, millel on üle miljoni vaatamise, on Katariinal kokku pea 20, nii et tegemist on kahtlemata ühe Eesti edukama Youtube'i kanaliga.