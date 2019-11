Piltuudis: tõeline džentelmen Ott Lepland tegi naiskolleegiga «Keanu Reevesi»

Suvel läks netis liikvele pildiseeria, kus on näha, et «Matrixi» ja «John Wicki» filmide täht Keanu Reeves ei puuduta fotodel naisi. Staar poseerib koos naistega, kuid hoidub neid puudutamast, kallistamast ja embusse võtmast. Fännid pidasid seda lugupidavuse märgiks ja nimetasid Reevesi tõeliseks džentelmeniks.

Arvati, et sellise käitumise põhjuseks on asjaolu, et Reeves ei taha seksuaalse ahistamise süüdistust, mida viimastel aastatel on saanud paljud kuulsad ja rikkad mehed.