Pildid ja video: Kim Jong-un kontrollis isiklikult kuurorti, mille ehitas rikastele hiinlastele

Põhja-Korea uudisteagentuuri KCNA teatel on riigijuht mures, kas uus turismisihtkoht valmib ikka õigel ajal, edastab Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap.

Põhja-Korea liider külastas veel ehitusjärgus kuurorti ka kolm nädalat tagasi ning siis ta tõreles arhitektide ja ehitajatega, et nad ei ole oma tööga toime tulnud. Uudisteagentuur KCNA avaldas siis ja ka nüüd juhi kontrollkülaskäigust fotod.

Põhja-Korea riigijuht oli Yangdoki kuumaveeallikate kuurordis ka augustis. Ta teatas pärast külaskäiku, et see puhkusepaik avatakse tõenäoliselt alles detsembri lõpul.

Kim nõudis siis nii ehitamise kui ka kuurordi avamise eest vastutajatelt, et kõik õigeks ajaks valmis saaks ja avatseremoonia läheks ajalukku.

Põhja-Korea reklaamib, et kuurordis saab nii kuumaveeallikates lõõgastuda kui ka mäesuusatada. Pakutakse spaateenuseid, massaaže ja iluravi. Samuti on seal söögikohti, kus saab süüa nii kohalikke kui ka välismaiseid roogi.

Loodetakse, et lisaks kohalikule eliidile pakub see huvi ka turistidele, eelkõige jõukatele hiinlastele. Hiina on Põhja-Korea tähtis äripartner.