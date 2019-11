USA mereväeohvitseride väitel sundisid «mehed mustas» neid kustutama ufovideot

Ohvitseride sõnul olid signaalid ebaühtlased ja need ei pärinenud mitte üheltki teadaolevalt lennukilt.

Merevägi saatis välja hävitajad, et objekti kohta infot saada. Piloodid jäädvustasid objekti videodele, mille USA valitsus avaldas 2017 koos veel mitme ufomaterjaliga.

Ufot näinud andsid sellele nimeks TicTac, sest see meenutas kujult kogu maailmas populaarset dražeed.

Üks objekti näinutest oli ohvitser Gary Voorhis, kes jälgis seda USS Princetoni tekil binokliga. Voorhis meenutas, et üsna pea pärast seda, kui ohvitserid olid kummalised signaalid salvestanud, saabus helikopter, mille pardal oli kaks musta riietatud meest. Voorhis, kes oli sõjalaeval kõrge ohvitser, sai meestelt käsu tundmatut lendavat objekti puudutavad andmesalvestused neile üle anda.

«Nende käsul pidime kustutama kõik meie laeval olnud ülejäänud andmed ja videod selle tundmatu lendava objekti kohta. Hävitada tuli ka tühjad lindid,» sõnas endine mereväelane. Ta lisas, et olukord oli kummaline ja meenutas stseeni komöödiast «Mehed mustas», milles mängisid peaosi Tommy Lee Jones ja Will Smith.

Salaagent. Pilt on illustreeriv

Seersant Patrick Huges meenutas, et tema ülemus ja kaks tundmatut meest palusid tal anda üle lennuki kõvakettad, millel oli kogu lennuinformatsioon, kaasa arvatud ufosalvestis.

Tema sõnul ufolindistused ei kadunud ja «mehed mustas» ei andnud käsku neid hävitada, vaid need lihtsalt lindistati üle.

Fravor andis hiljuti intervjuu väljaandele The New York Times, kus rääkis, et tema ja komandör Jim Slaight nägid 2004 tehtud lennul tundmatut lendavat objekti, mis oli umbes 12 meetrit pikk.