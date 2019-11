Septembris orkaan Doriani poolt kaasa viidud kolm lehma leiti elusana

Omanikud arvasid, et loomad hukkusid, kuid üllatus oli suur kui nüüd leiti kolm tsunamis kadunud lehma looduskaitse all olevalt liivalaiult elusana, teatab bbc.com.

Tsunami ja lained kandsid need loomad algsest asupaigast 10 kilomeetri kaugusele. Arvatakse, et loomad pidid osa teekonnast ujuma. Teada on, et lehmad suudavad ujuda, kuid mitte kaua ega kaugele.