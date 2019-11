Üheksa-aastane geenius lõpetab ülikooli

Laurent Simons, kelle IQ on 145, on lõpetamas elektriinseneri õpinguid Eindhoveni tehnikaülikoolis, kus samal kursusel õppijad on temast märgatavalt vanemad, teatab cnn.com. Õppejõudude teatel on Simons lahtise peaga ja ta haarab kõike lennult, samas kui teised üliõpilased peavad pingutama. Õppejõudude teatel on Simons lahtise peaga ja ta haarab kõike lennult, samas kui teised üliõpilased peavad pingutama.

Kuna ta õppis kiiremin kui teised üliõpilased, lubasid ülikooli juhid tal varem lõpetada. Ta alustas õpinguid märtsis ja lõpetab järgmisel kuul.

«Varem lõpetamine ei ole midagi ebatavalist, seda on ka varem ette tulnud, kuid varem ei ole olnud nii noort lõpetajat,» sõnas Eindhoveni tehnikaülikooli esindaja Sjoerd Hulshof.

Poisi vanemate Lydia ja Alexander Simonsi teatel tahab nende laps saada elektriinseneri magistri- ja doktorikraadi ning õppida ka meditsiini.

Vanemad lisasid, et vanavanemad panid tähele, kui poiss oli väga väike, et ta õpib ruttu ja on andekas, kuid nende silmis oli ta tavaline laps.

«Nad märkasid Laurenti puhul ta andekust, sest ta imes uusi kogemusi ja teadmisi endasse nagu svamm,» sõnasid vanemad.

Poisi mõlemad vanemad on arstid, kuid nad ei oska selgitada, kuidas nende poeg nii andekas on. Ema arvates on ta poeg geenius selle tõttu, et ta sõi raseduse ajal palju kala.

Laurent Simons läks kooli 4-aastasena ja esimene kooliaasta oli tavaline. Järgnevad viis klassi tegi ta läbi ühe aastaga ja kuus järgmist 1,5 aastaga.

Keskkooli lõputunnistuse sai ta 8-aastasena 18-aastaste keskel ning ülikooli minnes oli ta oma kursusel kõige noorem.

«Ta on kolm korda targem kui oma tarkuselt teisel kohal olev üliõpilane. Ta haarab lennult ja pakub välja loogilisi lahendusi, mida temast vanemad üliõpilased ei suuda,» sõnas õppejõud Peter Baltus.

Üheksa-aastsele geeniusele meeldivad matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja anatoomia. Kuid mitte kõik, mida tuli õppida, talle ei meeldinud. Poisile valmistasid raskusi näiteks pikad romaanid, mida tuli lugeda.

«Laurenti suur lemmik on inglise 17. sajandi näitekirjanik William Shakespeare. Tema teostes on piisavalt seiklusi ja huumorit, ta näidendite põhjal on tehtud filme,» sõnas isa.

Vanemad üritavad andeka poja elu tasakaalustada, et ta ei tegeleks ainult õppimisega, vaid ka nende asjadega, mis elu lõbusaks teevad ja meelt lahutavad.

Poiss vaatab televisoonist teadussarju ja filme ning mängib oma koera Sammyga. Talle meeldib vormel-1 ja ta on Sebastian Vetteli fänn.

Kui poisi sõbrad tulevad külla, siis ta mängib nendega Minecrafti ja Fortenite’i.

Maailma tippülikoolid on asunud Laurent Simonsi eest võitlusse ja on teinud talle oma õppimisvõimaluste pakkumised.

Pere ei ole veel otsustanud, millises ülikoolis asub poiss magistrikraadi püüdlema.

Nad veedavad jõulud ja aastavahetuse Jaapanis ning alles pärast seda langetavad otsuse, millisesse üliooli peaks Laurent minema.