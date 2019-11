Uudistelehekülg: vene ajaloolane lasi kallima une pealt maha

Eeluurimise all olev Sokolov võttis noore elukaaslase tapmise omaks ja tunnistas, et kasutas väikese kaliibriga püssi.

Sokolovi advokaat Aleksandr Potšujev teatas, et ta klient on valmis maksma Ještšenko perele kahjutasu ja tal on siiralt kahju, et naine elu kaotas.